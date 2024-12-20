Биолог: Имбирные пряники лучше готовить своими руками

20.12.2024 | 08:53

Расписные имбирные пряники - одно из самых популярных новогодних угощений: они одновременно служат и лакомством, и подарком. Об их полезных и вредных свойствах рассказала «Известиям» и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

По ее словам, такие сладости, изготовленные из натуральных продуктов (меда, имбиря, корицы, гвоздики и яичного белка - для глазури), весьма полезны. В частности, имбирь укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Кроме того, пряники являются быстрым источником энергии, что немаловажно в холода.

Однако злоупотребление сладостями может привести к проблемам с зубами, набору веса и повышению уровня сахара в крови. А красители низкого качества способны вызвать аллергию и другие негативные реакции, особенно у детей.

«Есть ряд разрешенных по ГОСТу пищевых красителей, но и их тоже следует ограничивать. Также большое количество специй или продуктов с глютеном (в муке) может вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или непереносимостью глютена», - предупредила Ирина Лялина.

По мнению биолога, лучше всего делать раскрашенные новогодние пряники дома, используя натуральные ингредиенты. Например, свекольный сок даст красный цвет, шпинат - зеленый, куркума - желтый. Именно такие пряники будут наиболее полезными для здоровья.