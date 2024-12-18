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Общество

В Заречном отметили уменьшение числа наркоманов

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В Заречном в 2024 году от употребления запрещенных веществ умерли 4 человека. Из них 3 скончались от отравления метадоном, 1 - синтетическим наркотиком.

Такую статистику приводит портал «Заречье сегодня» со ссылкой на нарколога и психиатра МСЧ № 59 Викторию Ерохину. По ее словам, в ЗАТО за 10 месяцев от различных заболеваний скончались 7 наркозависимых.

Сейчас под наблюдением находятся 85 человек, 25 - с пагубным употреблением. Ерохина добавила, что в городе снизилось число наркоманов: так, в 2023-м на учете у врачей состояло 89 человек.

Уменьшение числа наркозависимых горожан специалисты связали с тем, что люди стали более информированными.

«Рецидивов теперь меньше, зареченцы записываются на прием к психиатру и осознанно подходят к необходимости лечиться, чтобы после сняться с учета, трудоустроиться и вернуть водительские права», - отмечает портал.

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