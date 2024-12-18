Сетевое издание|18+|Четверг|19 дек 2024|02:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе перекрыли участок проспекта Победы

Печать
Telegram

Из-за работ по присоединению сетей водоснабжения на проспекте Победы с 8:00 18 декабря и до 24:00 27-го числа частично перекрыли движение. Об этом сообщили в Управлении ЖКХ Пензы.

В Пензе перекрыли участок проспекта Победы

Речь об участке в районе дома № 124В. Автомобилистам стала недоступна одна из полос в сторону центра города.

«Просим учитывать ограничения движения при построении маршрута», - обратились к горожанам в УЖКХ.

Пензенские водители уже успели испытать неудобства. Утром в среду, 18 декабря, автомобили и общественный транспорт, направлявшиеся в центр по проспекту Победы, попали в огромную пробку.

Снимок с установленным ограждением появился в Сети в 7:00. Вскоре пензенцы начали публиковать фото и видео затора.

Фото № 2 - Управление ЖКХ Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 1 канала «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте