В Пензе перекрыли участок проспекта Победы

18.12.2024 | 19:29

Из-за работ по присоединению сетей водоснабжения на проспекте Победы с 8:00 18 декабря и до 24:00 27-го числа частично перекрыли движение. Об этом сообщили в Управлении ЖКХ Пензы.

Речь об участке в районе дома № 124В. Автомобилистам стала недоступна одна из полос в сторону центра города.

«Просим учитывать ограничения движения при построении маршрута», - обратились к горожанам в УЖКХ.

Пензенские водители уже успели испытать неудобства. Утром в среду, 18 декабря, автомобили и общественный транспорт, направлявшиеся в центр по проспекту Победы, попали в огромную пробку.

Снимок с установленным ограждением появился в Сети в 7:00. Вскоре пензенцы начали публиковать фото и видео затора.

Фото № 2 - Управление ЖКХ Пензы.