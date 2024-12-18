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Происшествия

Встал намертво: на проспекте Победы образовалась пробка из-за ремонта

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Утром в среду, 18 декабря, в Пензе автомобили и общественный транспорт, направлявшиеся в центр, попали в огромную пробку на проспекте Победы. Движение парализовало из-за перекрытия полосы - там ведутся ремонтные работы.

Снимок с установленным ограждением появился в Сети в 7:00. Вскоре водители начали публиковать фото и видео огромного затора.

«Проспект Победы от «Салюта», до цыганского в три полосы стоямба», «Проспект Победы в направлении центра намертво просто. В районе Тяжпрома что-то перекопано. Лучше по проспекту Строителей поезжайте или по «пьяной дороге», - предупредили автомобилисты.

Встал намертво: на проспекте Победы образовалась пробка из-за ремонта

На затор пожаловались участники телеграм-чата Октябрьского района.

Встал намертво: на проспекте Победы образовалась пробка из-за ремонта

«Администрация Октябрьского района, когда кончится этот бардак? За сколько нам выезжать на работу, чтобы не опоздать? Стоим от «Салюта», потому что раскопали на Тяжпроме! Может, вы хоть что-то уже будете контролировать? Ну надоело уже с приключениями добираться на работу! Работодателям не аргумент по опозданию, что пробка. А еще снег идет, и вечером тоже с пробками поедем?» - возмутились пензенцы.

По данным на 9:00 от «Яндекс.Пробки», затор на проспекте Победы от Детского парка до пересечения с Урожайной сохраняется.

Фото 2 и 3 телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы».

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Источник — фото 1 группы «Сова Пенза авто»
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