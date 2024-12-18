Встал намертво: на проспекте Победы образовалась пробка из-за ремонта

18.12.2024 | 09:13

Утром в среду, 18 декабря, в Пензе автомобили и общественный транспорт, направлявшиеся в центр, попали в огромную пробку на проспекте Победы. Движение парализовало из-за перекрытия полосы - там ведутся ремонтные работы.

Снимок с установленным ограждением появился в Сети в 7:00. Вскоре водители начали публиковать фото и видео огромного затора.

«Проспект Победы от «Салюта», до цыганского в три полосы стоямба», «Проспект Победы в направлении центра намертво просто. В районе Тяжпрома что-то перекопано. Лучше по проспекту Строителей поезжайте или по «пьяной дороге», - предупредили автомобилисты.

На затор пожаловались участники телеграм-чата Октябрьского района.

«Администрация Октябрьского района, когда кончится этот бардак? За сколько нам выезжать на работу, чтобы не опоздать? Стоим от «Салюта», потому что раскопали на Тяжпроме! Может, вы хоть что-то уже будете контролировать? Ну надоело уже с приключениями добираться на работу! Работодателям не аргумент по опозданию, что пробка. А еще снег идет, и вечером тоже с пробками поедем?» - возмутились пензенцы.

По данным на 9:00 от «Яндекс.Пробки», затор на проспекте Победы от Детского парка до пересечения с Урожайной сохраняется.

Фото 2 и 3 телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы».