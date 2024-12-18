Пензенцам не стоит забывать о предстоящей шестидневке

18.12.2024 | 19:01

В конце декабря пензенцам, как и всем россиянам, придется трудиться больше обычного. Вместо 5 рабочих дней будет 6 - с 23-го по 28-е число.

Дело в том, что выходной с 28 декабря переносится на 30-е. Таким образом, в новогодние праздники люди смогут отдыхать 11 дней: с 29-го числа последнего месяца 2024-го до 8 января 2025-го.

К обычному трудовому графику россияне вернутся 9 января.

Как сообщалось ранее, 28 декабря при этом сокращенным не будет, отработать придется полный день.

Предыдущая шестидневка длилась с 28 октября по 2 ноября. Следующая неделя стала сокращенной в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.