Пензенцам не стоит забывать о предстоящей шестидневке

В конце декабря пензенцам, как и всем россиянам, придется трудиться больше обычного. Вместо 5 рабочих дней будет 6 - с 23-го по 28-е число.
Дело в том, что выходной с 28 декабря переносится на 30-е. Таким образом, в новогодние праздники люди смогут отдыхать 11 дней: с 29-го числа последнего месяца 2024-го до 8 января 2025-го.
К обычному трудовому графику россияне вернутся 9 января.
Как сообщалось ранее, 28 декабря при этом сокращенным не будет, отработать придется полный день.
Предыдущая шестидневка длилась с 28 октября по 2 ноября. Следующая неделя стала сокращенной в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀