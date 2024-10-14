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Общество

Пензенцев ждут шестидневная и четырехдневная рабочие недели

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Пензенцев, как и всех россиян, с 4 по 10 ноября ждет сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается в понедельник, 4-го числа.

Таким образом, трудиться люди начнут со вторника, 5 ноября, и будут работать 4 дня вместо обычных 5.

Но перед этим придется пережить шестидневку - ранее выходной 2 ноября перенесли на 30 апреля (поэтому весной россияне смогли отдыхать дольше). Теперь же суббота станет рабочим днем.

Ранее в России утвердили календарь праздничных и выходных дней в 2025 году.

Cогласно документу, новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января. Это больше, чем в 2024-м, когда граждане отдыхали 10 дней (с 30 декабря по 8 января).

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