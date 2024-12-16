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Общество

В Пензе составят график дежурств в новогодние праздники

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В Пензе для коммунальщиков составят график дежурств в новогодние праздники. Соответствующее поручение врио главы города Олег Денисов дал на совещании в понедельник, 16 декабря.

Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности в период длинных выходных.

«Чтобы работа инфраструктуры города была бесперебойной, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, муниципальных учреждений должны дежурить в круглосуточном режиме», - отметил Денисов.

Особое внимание уделят профилактике пожаров и контролю за организацией досуга подростков.

«Необходимо организовать рейды по неблагополучным семьям, по общественным местам, посетить пензенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проверить, как родители выполняют свои обязанности, чем заняты дети. Важно не допустить беды, чтобы праздники и каникулы прошли без происшествий», - процитировала Олега Денисова пресс-служба администрации.

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