Появление ямы с огнем на Олимпийской аллее объяснили

16.12.2024 | 08:43

Пензенцы обнаружили на Олимпийской аллее яму с огнем. Горожан встревожили последствия разжигания костров в зеленой зоне.

Снимками поделился подписчик телеграм-канала PenzaInform. «Кто-нибудь знает, откуда она там и зачем?» - спросил он.

Вопрос о сохранении аллеи и мерах безопасности на ней задала на странице губернатора во «ВКонтакте» пензячка Татьяна Р.

«Почему уничтожают лес на Западной Поляне? Наряду с сухими деревьями вырубаются здоровые. Судя по спилу, они не гнилые. Опять жгут костры. Совершенно не задумываются, что рядом - жилые дома. Есть и маленькие дети, и больные люди-астматики. Дышать дымом не все могут. Все закатать в асфальт, уничтожить последнюю зеленую зону?» - возмутилась женщина.

На обращение отреагировал представитель Управления культуры Пензы.

«В рамках ежегодных работ по очистке Олимпийской аллеи от больных, сухостойных и аварийных деревьев производится очистка данной территории от вышеперечисленных объектов. В основной своей массе снесенные деревья и валежник вывозятся посредством грузового транспорта. Там, где отсутствует возможность проезда тракторов и машин или подобная деятельность приведет к массовой гибели зеленых насаждений, осуществляется сжигание сухостоя», - пояснил он.

Отмечается, что о сжигании предварительно предупреждают региональное ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что горожане опасаются гулять по Олимпийской аллее - там участились случаи падения деревьев. Так, 25 ноября одно рухнуло на 41-летнего мужчину, совершавшего пробежку. Он скончался в больнице от полученной травмы головы.

2 декабря свалившийся ствол перекрыл пешеходную дорожку. При падении дерево зацепило сети ЛЭП, поэтому одна из бетонных опор также оказалась на земле. Прикрепленные к ней олимпийские кольца оторвало.