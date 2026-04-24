В Пензе не продолжат программу по реализации инициатив горожан

В 2026 году в Пензе не будет продолжена программа по инициативному бюджетированию, позволявшая горожанам воплотить в жизнь свой проект. Об этом стало известно на сессии гордумы в пятницу, 24 апреля.

Вопрос поднял депутат Андрей Жданников, обратившись к главе Пензы Олегу Денисову.

«В 2025 году вы озвучили, что программа по инициативному бюджетированию будет продолжена в 2026 году и даже будет увеличено финансирование до 20 млн, потому что [она] получила поддержку от граждан. По этой программе куда у нас в 2026 году делись деньги?» - поинтересовался он.

Олег Денисов пояснил: поменялось законодательство.

«Мы по тому варианту, как было финансирование в 2025 году, в 2026-м не сможем. Но все свои пожелания можно направлять в управление ЖКХ, они будут рассмотрены, и будем уже стремиться их реализовать», - заявил он.

В 2025 году в Пензе впервые был осуществлен инициативный проект жителей: в апреле ТОС «Живописное» совместно с жителями домов № 8 и 14 на ул. Ново-Казанской предложило проект по благоустройству сквера в Маньчжурии. Он был поддержан. На месте заброшенного пустыря появился благоустроенный зеленый уголок с прогулочной зоной и скамейками для отдыха.