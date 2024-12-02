На Олимпийской аллее в Пензе рухнуло еще одно дерево

02.12.2024 | 11:28

На Олимпийской аллее в Пензе снова упало дерево. Информация об этом появилась в понедельник, 2 декабря, в телеграм-канале «Подслушано Западная Поляна».

Ветвистый ствол подломился и рухнул, перекрыв пешеходную дорожку.

При падении дерево зацепило сети ЛЭП, поэтому одна из бетонных опор также оказалась на земле. Прикрепленные к ней олимпийские кольца оторвало.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у горожан, гулять по аллее стало страшно.

25 ноября там случилась трагедия: на 41-летнего мужчину, который был на пробежке, рухнуло дерево. В момент ЧП горожанин находился на расстоянии около 15 метров от асфальтированной дорожки напротив здания на улице Лермонтова, 34.

От полученной травмы головы пензенец скончался в больнице. У него остались жена и маленькая дочь.