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Происшествия

На Олимпийской аллее в Пензе рухнуло еще одно дерево

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На Олимпийской аллее в Пензе снова упало дерево. Информация об этом появилась в понедельник, 2 декабря, в телеграм-канале «Подслушано Западная Поляна».

На Олимпийской аллее в Пензе рухнуло еще одно дерево

Ветвистый ствол подломился и рухнул, перекрыв пешеходную дорожку.

На Олимпийской аллее в Пензе рухнуло еще одно дерево

При падении дерево зацепило сети ЛЭП, поэтому одна из бетонных опор также оказалась на земле. Прикрепленные к ней олимпийские кольца оторвало.

На Олимпийской аллее в Пензе рухнуло еще одно дерево

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у горожан, гулять по аллее стало страшно.

25 ноября там случилась трагедия: на 41-летнего мужчину, который был на пробежке, рухнуло дерево. В момент ЧП горожанин находился на расстоянии около 15 метров от асфальтированной дорожки напротив здания на улице Лермонтова, 34.

От полученной травмы головы пензенец скончался в больнице. У него остались жена и маленькая дочь.

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Источник — фото канала «Подслушано Западная Поляна»
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