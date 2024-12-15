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Общество

В Засечном открыли стационар для реабилитации детей

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В детском поликлиническом отделении Пензенской районной больницы на Алой, 10, в Засечном открыли кабинет амбулаторной реабилитации и дневной стационар на 15 коек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Принимать юных пациентов будут по направлениям от врачей-травматологов, кардиологов, неврологов и других специалистов. Для каждого ребенка медики станут разрабатывать план реабилитации.

«Дети смогут получить физиотерапевтические процедуры, такие как электросветолечение, магнито- и лазерная терапия, транскраниальная электротерапия, массаж, также работают кабинет лечебной физкультуры и кабинет лечебной гимнастики», - рассказали в минздраве.

Ранее дневной стационар для реабилитации после тяжелых заболеваний и травм открыли в областной детской больнице.

«Отделение было создано для приема амбулаторных пациентов в виде дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия, неврология и прочие нозологии». Это открывает новые возможности для лечения пациентов. Раньше данные процедуры проводились только в стационарных условиях, сейчас мы можем проводить лечение в дневное время, что гораздо удобнее для самих пациентов», - отметил травматолог-ортопед Максим Иванов.

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Источник — фото регионального минздрава
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