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Общество

Утвержден новый план подготовки юных пензенцев к военной службе

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В Пензенской области утвердили новый план подготовки юных жителей к военной службе на текущий учебный год. Итоги правительству региона должны предъявить до 10 сентября 2025 года.

Согласно документу, размещенному на сайте областного правительства, подготовку по военно-учетным специальностям будут проводить не только на базе образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования. Юношей 17 лет также направят в региональное отделение ДОСААФ.

Ребят будут готовить к службе в 2 потока: первый - к весеннему призыву, второй – к осеннему. Для этого отделению поручили усовершенствовать материально-техническую базу.

В отборе кандидатов на подготовку к службе будут участвовать главы муниципальных образований. Совместно с военкоматами они проведут анализ организации занятий и тренировок, станут обеспечивать посещаемость, размещение, проживание граждан, их перевозку к месту учебы.

Областному министерству образования поручили контролировать сдачу экзамена на водительские права категории С и информировать военкоматы о том, что гражданин успешно прошел обучение и может сесть за руль грузовика.

Также в документе указано, что военные комиссариаты должны будут компенсировать расходы пензенцев на прохождение подготовки по военно-учетным специальностям.

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