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Общество

Улицу Зеленодольскую частично закроют для движения

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В субботу, 14 декабря, в Пензе частично ограничат движение на улице Зеленодольской. Там запланировано кронирование деревье.

О перекрытии сообщили в пресс-службе городской администрации. На период работ будет недоступен участок дороги от ЖК «Илмари» до ресторана «Засека».

На какой срок запрещен проезд, не указывается.

В Пензе активно кронируют деревья и вырубают поросль вдоль дорог, в местах расположения теплотрасс, линий электропередач и знаков.

Работы нужно проводить в период покоя растений - осенью, зимой или ранней весной.

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