Улицу Зеленодольскую частично закроют для движения

14.12.2024 | 09:13

В субботу, 14 декабря, в Пензе частично ограничат движение на улице Зеленодольской. Там запланировано кронирование деревье.

О перекрытии сообщили в пресс-службе городской администрации. На период работ будет недоступен участок дороги от ЖК «Илмари» до ресторана «Засека».

На какой срок запрещен проезд, не указывается.

В Пензе активно кронируют деревья и вырубают поросль вдоль дорог, в местах расположения теплотрасс, линий электропередач и знаков.

Работы нужно проводить в период покоя растений - осенью, зимой или ранней весной.