В городищенской больнице появился новый эндокринолог

13.12.2024 | 13:38

В 2024 году в Пензенской области в госпрограммах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» приняли участие 58 врачей и 23 средних медработника, сообщили в областном минздраве.

Программы направлены на привлечение медиков для работы в сельской местности. Переезжая туда, молодые специалисты могут получить до 1,5 млн рублей.

В декабре в рамках программы «Земский доктор» к коллективу Городищенской районной больницы присоединилась эндокринолог Татьяна Тараскина. Она в 2011 году с отличием окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского, затем до 2013 года обучалась в клинической ординатуре по направлению «Эндокринология» на базе городской клинической больницы Саратова. С 2013-го по 2017-й проходила заочное обучение в аспирантуре по специальности «Социология медицины».

С 2020 года Татьяна Тараскина трудилась в эндокринологическом отделении Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко, в 2023-м на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России прошла обучение в школе сахарного диабета.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируют продлить до 2030 года.