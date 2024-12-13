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Общество

«Термодом» запустил новые программы рассрочки

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Отмена большинства льготных программ, неподъемная рыночная ставка по ипотеке, лимиты по семейной и ИТ-ипотеке, которые с завидной регулярностью заканчиваются, - перечисленные причины многим мешают купить квартиру.

«Термодом» позаботился о своих клиентах и в конце сентября запустил ряд программ рассрочки на строящиеся и сданные дома. В декабре таких программ стало больше, расширился и список объектов.

Есть варианты с первым взносом от 10%, рассрочка до сдачи дома на 3 года или 5 лет. Участвуют строящиеся и сданные объекты в Городе Спутнике, Пензе и Нижнем Ломове. При необходимости в любой момент можно перейти на ипотеку.

Подробности - в офисах продаж холдинга «Термодом», а также на сайте застройщика. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики - ООО СЗ «Термодом-Оптима», ООО СЗ «Термодом-Стройсервис», ООО СЗ «ТермодомРиелт», ООО СЗ Термодом-гарант», ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», ООО СЗ «Новэлла-2», «Новэлла-3», «Термодом-групп», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие-2», ООО СЗ «Сфера», ООО СЗ «Строймашкапитал», ООО СЗ «Ньютон», ООО СЗ «Термодом-Инвест», ООО СЗ «Термодом». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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