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Общество

Лысая поляна: коммунальщики объяснили снос деревьев в Арбекове

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В Пензе рядом с ТЦ «Квадрат» в микрорайоне Арбеково вырубили деревья. Горожане выразили возмущение в соцсетях и попросили власти объяснить масштабную ликвидацию растительности.

Видео с места появилось во «ВКонтакте» в конце ноября. «Ну конечно, зачем нам зеленый город?! Лучше закатать все в асфальт и влепить очередной павильон!» - прокомментировал кадры автор.

«Когда прекратится вырубка деревьев в (бывшем) самом зеленом городе? Каждый день в каком-нибудь месте вижу одни пеньки. Пример: около ТЦ «Квадрат» все подчистую вырубили. Что теперь там будет? Лысая поляна?» - спросила на странице губернатора в «Одноклассниках» пензячка Татьяна Р.

Женщине ответил представитель городского управления ЖКХ. Он объяснил, почему деревья пришлось вырубить.

«В связи с выявлением локализации очага карантинных объектов, а именно зеленых насаждений породы ясень с наличием ясеневой изумрудной златки, в районе ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы, 124Б, МБУ «Пензавтодор» проводит снос указанных аварийных деревьев», - написал представитель управления.

В середине июня этого года растительности лишилась территория у памятника «Покаяние» на Московской. Зеленый уголок восхищал многих пензенцев, вырубка возмутила их. Как пояснили в УЖКХ, деревья ликвидировали по решению жителей дома № 86 на улице Московской, расположенного рядом с памятником.

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Источник — видео группы «Подслушано в Арбеково»
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