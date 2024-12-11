В Пензенской области ухудшилась ситуация с ОРВИ

11.12.2024 | 09:23

В Пензенской области после нескольких недель снижения заболеваемости ОРВИ наблюдается увеличение числа случаев инфекции. Так, с 2 по 8 декабря зарегистрирован 1 821 пациент с симптомами.

Это на 11,1% больше, чем на предыдущей неделе, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. 20,8% заболевших - дети.

Относительно высокий уровень заболеваемости отмечался в Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, Башмаковском, Сердобском, Лопатинском, Шемышейском, Земетчинском районах, Пензе и Кузнецке.

Грипп в течение недели не выявили.

В Пензе уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 14,9%, зарегистрировано 746 случаев.

В регионе за неделю уменьшилось число случаев коронавируса. Инфекцию подтвердили у 202 человек (-6,32%). 27 человек госпитализировали, 197 выздоровели. Зарегистрировано 3 смерти от COVID.