В Пензенской области 8 ветеранов СВО готовы преподавать ОБЗР

11.12.2024 | 10:46

В Пензе 8 ветеранов СВО с высшим образованием прошли переобучение и теперь смогут преподавать в школах основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

О реализации программы профессиональной переподготовки ветеранов рассказал губернатор Олег Мельниченко во время прямой линии 10 декабря.

Курс бесплатного переобучения, разработанный институтом регионального развития, называется «Педагогика и методика преподавания основ безопасности и защиты Родины». Пензенская область внедрила его первой в стране, отметили в региональном правительстве.

Обучение длится более 500 часов, после чего ветераны получают еще один диплом. В программе - педагогика, психология, физиология, ОБЖ и НВП, мастер-классы и военные сборы.

Первая группа слушателей, 8 человек, уже завершила подготовку. Сейчас идет набор второй группы.

«Трудоустройство участников СВО губернатор назвал приоритетной задачей в будущем году», - подытожили в правительстве.

Осенью в Пензе проводили сборы учителей по ОБЗР. В программу нового курса включены следующие модули: основы огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки; основы организации связи, пилотирования БПЛА; военно-спортивные игры. Учителя посещали теоретические и практические занятия, чтобы преподавать предмет в школах.