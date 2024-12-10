11 декабря в Пензенской области будет комфортная погода

10.12.2024 | 22:00

11 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -5...-7 градусов, вплоть до утра местами будет туманно (видимость - до 500 метров). Днем воздух прогреется до 0...-2. После того как стемнеет, незначительно похолодает - до -1...-3.

На протяжении суток станет дуть умеренный юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что среда окажется последним днем, когда в регионе будет властвовать антициклон, затем его сменит циклонический вихрь и пойдет снег.

В старину верили: стремительная оттепель, наблюдающаяся 11 декабря, - к скорым затяжным морозам; если в этот день холодно и сухо, лето будет жарким и сухим.