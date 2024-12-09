Синоптики о погоде на неделю: Пензенскую область ждут изменения

09.12.2024 | 14:54

На этой неделе в Пензенской области изменится погода. Причина в том, что антициклон уступит лидерство циклоническому вихрю.

Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вначале слабые осадки в отдельных районах будут сочетаться с повышенным температурным режимом. Затем при прохождении атмосферных фронтов осадки в виде снега усилятся, ветер сменится с южного на северный, и столбик термометра пойдет вниз», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В течение недели регион ждут температурные качели: днем в разные дни от -1 до -10 градусов, ночью от -2 до -14.

В минувшие выходные в Пензенской области благодаря антициклону было преимущественно без осадков. Южный ветер поставлял более теплую воздушную массу, поэтому температурный режим превышал климатическую норму.