Студенты ознакомились с работой Пензенской ТЭЦ-1

09.12.2024 | 14:22

Студенты одного из вузов посетили самую крупную станцию региона ТЭЦ-1, входящую в состав Пензенского филиала «Т Плюс». 5 декабря будущим специалистам показали работу генерирующего оборудования, рассказали о трудовых буднях энергетиков и истории развития отрасли в Сурском крае.

Знакомство молодого поколения с энергетикой началось с вводного инструктажа по технике безопасности на объекте. После него ведущий инженер Пензенского филиала «Т Плюс» Александр Ситников проинформировал гостей о составе генерирующего оборудования станции, его технических возможностях и особенностях работы в отопительный период.

Студенты увидели и главный щит управления - «мозг ТЭЦ», как говорят сами энергетики. Здесь начальники смены электростанции в круглосуточном режиме контролируют параметры поставки ресурсов, а также поддержание нормативного качества отпускаемой энергии.

«ТЭЦ-1 - основной источник тепла и горячей воды для Пензы. Для молодых людей, которые выбрали техническую специальность, это, безусловно, интересный объект для экскурсии. Мы постарались максимально погрузить студентов в нашу профессию: показать работу энергетиков изнутри, интересно рассказать о специальностях и предоставить возможность осмотреть цеха, где рождается то самое тепло, которым мы обеспечиваем 80% горожан. Я уверена, что совсем скоро мы увидим этих юношей и девушек в своих рядах», - отметила директор по управлению персоналом филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Юлия Медведева.

Отдельным блоком стала экскурсия в музее энергетики ТЭЦ-1, где ребятам подробно рассказали о строительстве станции в годы Великой Отечественной войны и ветеранах отрасли.