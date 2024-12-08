9 декабря пензенцев ждут минусовая температура и южный ветер

08.12.2024 | 14:51

В понедельник, 9 декабря, в Пензенской области будет пасмурно и холодно. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -5...-10 градусов, а днем температура поднимется до -1...-6.

Погода будет облачной, преимущественно без осадков. Ветер подует с юга со скоростью до 12 метров в секунду.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова рассказала, что вместе с ветром в регион станет поступать теплая воздушная масса, поэтому температурный режим останется повышенным.

9 декабря в народном календаре Егорий Зимний или, как еще называют этот день, Юрий Холодный. Мороз в этот день предвещает суровую зиму, ясная погода - к хорошему урожаю в следующем году.