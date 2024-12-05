Жителей Пензенской области ждут холодные ночи

05.12.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 6 декабря, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер подует с востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до -13 °C.

Днем термометры покажут -3...-8 °C, в ночь на субботу – снова до -13.

В народном календаре 6 декабря - Митрофанов день. На Руси по погоде судили о том, каким будет лето. Кроме того, наблюдали за облаками: если они были низкими, ждали морозов; редкими - ясной погоды.