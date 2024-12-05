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Общество

Жителей Пензенской области ждут холодные ночи

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 6 декабря, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер подует с востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до -13 °C.

Днем термометры покажут -3...-8 °C, в ночь на субботу – снова до -13.

В народном календаре 6 декабря - Митрофанов день. На Руси по погоде судили о том, каким будет лето. Кроме того, наблюдали за облаками: если они были низкими, ждали морозов; редкими - ясной погоды.

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