В Заречном наметили вырубить 6 елей у здания администрации

05.12.2024 | 09:15

В четверг, 5 декабря, в Заречном у здания администрации начнут вырубать ели. Под ликвидацию попадет 6 хвойных.

Как показало исследование, 3 дерева высохли на 80%. Кроме того, они с аварийным уклоном, порыв сильного ветра может выдернуть их с корнем. 3 другие ели тоже начали высыхать.

«Чтобы безопасно удалить деревья, кран по очереди зацепит их тросом, после чего ели спилят и уложат в большегрузы. На площадке КБУ для хранения состояние древесины исследуют и решат: утилизировать ее или отправить на переработку», - пишет портал «Заречье сегодня».

Елкам, попавшим под ликвидацию, около 50-70 лет. Это является максимальным сроком жизни хвойных в городе, где на них влияет загазованность воздуха и механические повреждения. В лесу ели доживают до 130 лет.

На месте спиленных посадят трехметровые ели колючие. Их в закрытый город привезут из Подмосковья вместе с комом земли для защиты корней. Затем хвойные посадят в приготовленные котлованы, сделать это нужно зимой, чтобы не нарушить при пересадке вегетацию корневой системы.

Ожидается, что в рост новые деревья пойдут через 2-3 года.

«Недавний ветровал показал, что у внешне здоровых деревьев сгнили корни или центр ствола. Часто причиной этому становятся механические повреждения, а также бензин и масла, попадающие в почву. Уже сейчас нужно задуматься о планомерной замене сосен, которые живут в среднем 180 лет, иначе через 40 лет их может не остаться в городской черте», - отметил мастер лесопитомника, инженер-таксатор МП «КБУ» Юрий Бобаченко.

В Пензе старые ели вырубили на улице Суворова, у здания торгового центра «Красные холмы». Хвойные были в плохом состоянии. В августе на их месте посадили 9 молодых голубых елочек.

Корни саженцев упаковали в биоразлагаемую мешковину, поверх которой находится металлическая сетка. В таком виде деревца и посадили в землю. Корни будут защищены от повреждений, а почва в следующем году обогатится микро- и макроэлементами.