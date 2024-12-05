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Общество

В Городе Спутнике стартовали продажи квартир в новом доме

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Холдинг «Термодом» сообщил о старте продаж квартир в новом доме в Городе Спутнике. Он строится рядом со школой им. Ермина, напротив «Радужных дворов», и станет частью масштабного проекта - целого мультиквартала для активных и молодых семей.

До школы и двух детсадов - пара минут пешком, не нужно даже переходить дорогу. Это удобно жителям с маленькими детьми и подростками.

«В первую очередь на них мы ориентировались, когда разрабатывали благоустройство двора, дизайн дворовых и внутридомовых пространств, необходимые детали комфорта», - отметили в холдинге.

В Городе Спутнике стартовали продажи квартир в новом доме

Что получат жители первого дома мультиквартала:

- зеленый двор без машин;

- игровые площадки для детей разного возраста;

- турники и тренажеры, чтобы проводить разминку, не выходя за пределы двора;

- велопарковки у подъездов;

- колясочные с полками для хранения игрушек в холлах;

- стеллажи для буккроссинга;

- квартиры с продуманными планировками и улучшенной черновой отделкой;

Застройщик пояснил, что на старте цены минимальные, а выбор квартир самый широкий.

Узнать больше о стоимости, планировках и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 8 (8412) 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт: termodom-pnz.ru.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Инвест», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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