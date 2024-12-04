Прогноз погоды на 5 декабря: пензенцам стоит одеться теплее

04.12.2024 | 22:00

В четверг, 5 декабря, жителей Пензенской области ждет холодная пасмурная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -3...-8 градуса, днем не поднимутся выше -1...-6. Ветер подует с севера-востока со скоростью до 9 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее сообщалось, что в первые дни зимы существенных изменений пензенцам ждать не стоит. Регион остается под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

5 декабря в народном календаре - Прокопьев день. Теплая погода на него предвещает долгую и снежную зиму, а мороз - раннюю весну.