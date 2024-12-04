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Общество

Остеопат назвал три вида опасной зимней обуви

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Три вида зимней обуви сулят проблемы со здоровьем. Наибольшую опасность представляют угги и другие мягкие ботинки на плоской подошве.

Такая обувь существенно повышает риск падения, травм и обострения проблем с суставами, хотя и кажется удобной, теплой, практичной.

«Зачастую комфорт ограничен примерочной в магазине. Стопа в уггах полностью лишена поддержки. Плоская подошва не дает опоры своду стопы, а из-за отсутствия супинаторов и пяточных фиксаторов у большинства людей ступни постоянно «заваливаются» в той или иной степени. Удерживать голеностоп в ровном положении может разве что мех внутри, но вскоре он сминается, и нога начинает болтаться еще сильнее», - рассказал в беседе с изданием «Газета.ру» врач-остеопат Дмитрий Симкин.

Ортопедические стельки не всегда помогут исправить ситуацию, некоторые модели вовсе не предусматривают их использования.

Также плохим выбором являются сапоги или ботинки на высоком каблуке, платформе. У таких моделей низкая устойчивость, что повышает риск растяжения голеностопа или перелома лодыжки.

По словам остеопата, для зимней обуви допустим широкий каблук высотой не более 6 см.

Плохи и тканевые кеды, кроссовки с тонкой стелькой, ботинки с кожаной тонкой подошвой. Все из-за утечки тепла.

«Переохлаждение часто начинается незаметно. Человек надевает зимнюю куртку и чувствует себя комфортно, но его стопы тем временем быстро отдают тепло в обуви на тонкой подошве. Между тем даже небольшое, но длительное переохлаждение может привести к снижению иммунитета и инфекционным заболеваниям: от цистита до пневмонии и даже до менингита», - предупредил медик.

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