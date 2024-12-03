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Общество

Перечислены опасные компоненты в ополаскивателях для рта

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Ряд компонентов ополаскивателей для рта могут плохо повлиять на состояние не только ротовой полости и зубов, но и организма в целом.

Опасные вещества в беседе с изданием «Лента.ру» перечислил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Первое из них - триклозан.

Этот компонент активно уничтожает патогенную флору, однако вместе с вредными бактериями погибают и полезные микроорганизмы. В итоге использование ополаскивателя с триклозаном способно привести к дисбактериозу, снижению местного иммунитета.

«Также стоит избегать ополаскивателей, в составе которых есть лаурилсульфат натрия (SLS) - поверхностно-активное вещество, которое очищает и образует пену. Оно может вызывать раздражение и сухость слизистых оболочек, повышать чувствительность зубов и является потенциальным аллергеном», - отметил Дорохов.

На здоровье не только зубов, но и других органов способны негативно повлиять фториды. Избыток фтора вызывает флюороз зубов (пятна на эмали, повышение ее хрупкости), а также плохо сказывается на работе щитовидной железы, на костной ткани.

По словам Дорохова, отказаться от использования ополаскивателей для полости рта с фторидами нужно тем, кто использует для приготовления пищи обычную водопроводную воду. Как правило, она содержит достаточное количество фтора. Тем, кто употребляет бутилированную воду, наоборот, рекомендуется использовать фторсодержащие ополаскиватели, поскольку вода в бутылках этого важного вещества почти не содержит.

Еще опасны искусственные красители и ароматизаторы, содержащиеся в ополаскивателях. Некоторые из них могут вызвать сильную аллергическую реакцию и раздражение слизистой, а также разрушают вкусовые рецепторы.

Эксперт посоветовал перед покупкой ополаскивателя для рта посетить стоматолога и получить рекомендации.

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