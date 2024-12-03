Определен топ-3 актуальных схем инвестиционного мошенничества

03.12.2024 | 17:34

ВТБ определил три самые распространенные мошеннические схемы, связанные с инвестиционной сферой. За последний год количество обращений клиентов по этой тематике возросло на треть. Чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, которые копируют реальные финансовые организации. Об этом в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Мошенники продолжают активно эксплуатировать интерес россиян к инвестициям, придумывая новые изощренные схемы обмана:

1. Фейковые инвестиционные платформы. Злоумышленники запускают сайты и приложения, копирующие известные финансовые организации, обещая нереалистично высокую доходность. Нередко они отправляют фотографии, на которых отображается псевдодоходность, доступная для снятия. Такие уловки усиливают доверие пострадавших, вынуждая их совершать новые транзакции и «вкладывать» еще больше денег.

2. «Восстановление» потерянных активов. Эта схема нацелена на тех, кто ранее уже стал жертвой мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть утраченные средства за предоплату. В итоге жертва теряет еще больше денег.

3. Установка программ удаленного доступа «для консультации». Мошенники предлагают сделать это, обещая «аналитический софт» или помощь в инвестициях. После этого они получают доступ к личным счетам жертвы и могут похитить средства или оформить кредит на ее имя.

«На фоне роста доходности по сбережениям злоумышленники используют доверие людей к инвестиционным инструментам. Все чаще они применяют сложные схемы, в том числе связанные с покупкой криптовалюты: создают фейковые платформы и приложения, демонстрируют графики с мнимой прибылью и даже позволяют жертвам временно вывести небольшие средства, чтобы убедить их в «безопасности» вложений. Такие схемы могут длиться месяцами, нанося жертве значительный финансовый ущерб. Важно помнить, что гарантия подобного «сверхдохода» - главный признак мошенничества. Прежде чем вкладывать деньги, проверяйте лицензии компании и не действуйте указаниям незнакомцев, будь то перевод средств или установка неизвестных приложений», - прокомментировал Никита Чугунов.

Следуя простым рекомендациям, можно защитить свои деньги и избежать проблем с мошенниками. Важно не доверять незнакомым людям, внимательно проверять сообщения от банка и не устанавливать программы на свои устройства по просьбе посторонних.