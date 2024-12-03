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Общество

4 декабря в Пензенской области ожидается мокрый снег

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4 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой мокрый снег. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -2...-7 градусов, днем - не выше -4...+1. На протяжении суток будет дуть умеренный юго-западный ветер, его порывы могут достигнуть 11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в первых числах декабря погода в Пензенской области по-прежнему будет носить стабильный характер, регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Небольшие осадки прогнозировались только в отдельных районах.

В старину верили: мороз 4 декабря не только сулит суровую зиму, но и гарантирует знойное лето.

Также считалось, что если выпавший до 4-го числа снег еще может полностью растаять, то покрывший землю после этой даты пролежит долго.

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