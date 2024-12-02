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Общество

В Пензе ремонтируют пешеходную зону около «светофорного дерева»

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В Пензе ремонтируют пешеходную зону между улицами Октябрьской и Суворова - у арт-объекта «Светофорное дерево».

В Пензе ремонтируют пешеходную зону около «светофорного дерева»

«Общая протяженность участка составляет порядка 210 метров, площадь - 700 кв. м. Объект включает основную аллею и две тропинки, ведущие к колледжу транспортных технологий», - уточнили в мэрии.

2 декабря шли установка бортового камня и устройство щебеночного основания. Затем пешеходную зону будут асфальтировать.

Работы ведет МБУ «Пензавтодор» в рамках муниципального задания. Завершить их планируется до конца недели.

В Пензе ремонтируют пешеходную зону около «светофорного дерева»

«Светофорное дерево» - конструкция из автоматических регулировщиков, установленная в Пензе в самом конце 2010-го, это был подарок горожанам к Новому году. Сначала ее даже называли «елка-светофор»: она загоралась только по праздникам.

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Источник — фото администрации Пензы
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