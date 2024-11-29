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Общество

Соцфонд обнародовал график выплат пособий в декабре

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Стал известен график выплат пособий жителям Пензенской области в декабре. Его обнародовало региональное отделение Соцфонда РФ.

Так, 3 декабря получателям перечислят:

- единое пособие,

- ежемесячную выплату на первого ребенка до трех лет,

- выплату по уходу за детьми до полутора лет (неработающим),

- ежемесячную выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 5 декабря; пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным) - 6-го числа.

«Доставка выплат через почту осуществляется по графикам, утвержденным почтой. Те пензенцы, кто выбрал такой способ получения, при необходимости могут уточнить дату в своем почтовом отделении», - объяснили в Соцфонде.

Ранее публиковался график выплат пенсий. Получателям, дата доставки которым установлена на 5-12-е числа, направят деньги 5 декабря. Пензенцам с датой доставки 13-22-го числа - 13 декабря, с датой 23-25-го числа - 23-го.

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