Опубликован график выплат пенсий в декабре

28.11.2024 | 19:27

Местное отделение Социального фонда РФ опубликовало график выплат пенсий жителям Пензенской области в декабре.

Получателям, дата доставки пенсии которым установлена на 5-12-е числа, направят деньги 5 декабря.

Пензенцам с датой доставки 13-22-го числа - 13 декабря, с датой 23-25-го числа - 23 декабря.

«Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего банковского дня», - уточнили в СФР.

Доставка выплат через почту осуществляется по графикам, утвержденным почтой. Пензенцы, которые выбрали такой способ получения выплат, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем отделении.