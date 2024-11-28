В туберкулезной больнице появился рентгеновский комплекс за 15 млн

В отделении лучевой диагностики Пензенской областной туберкулезной больницы установили новый рентгеновский стационарный комплекс, отвечающий всем современным требованиям.
Его приобрели за 15 млн рублей, деньги выделил областной бюджет.
С помощью аппарата можно проводить цифровые рентгенографические исследования, делая прямые и косые снимки пациентов в положении лежа, стоя, сидя и в латеропозиции (горизонтальное положение на боку. - Прим. ред.), продольную линейную томографию в цифровом формате, перечислили в областном министерстве здравоохранения.
«Аппарат позволяет получать изображения высокого качества с минимальной лучевой нагрузкой», - отметил главный врач больницы Эдуард Маркелов.
Первые пациенты смогут пройти обследование на новом оборудовании в конце года. Пока идет процесс настройки.
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