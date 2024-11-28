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Общество

Прогноз на 29 ноября: небольшой снег и гололед

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 29 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой снег, в том числе мокрый. Местами прогнозируется гололед.

Ветер подует с северо-запада - 5-10 м/с.

В ночь на пятницу на улице будет до -8 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой снег, местами - туман с видимостью 500 метров и менее.

Днем термометры покажут -3...+2. В ночь на субботу похолодает до -7 градусов, в части районов снова пройдет небольшой снег.

В народном календаре 29 ноября Матвеев день. На Руси подмечали, что в это время часто случалась оттепель, и говорили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также наблюдали за облаками: если они шли низко, готовились к морозам.

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