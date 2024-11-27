Пензенцы сообщили полицейским, где торгуют смертью

27.11.2024 | 21:29

В регионе продолжается борьба с наркотиками. Полицейские на постоянной основе проводят акции по выявлению мест, где торгуют смертью. Итоги мероприятий подвели на заседании антинаркотической комиссии Пензенской области.

В 2024-м на горячие линии поступило 426 сообщений о незаконном обороте наркотиков, в том числе через Интернет.

«В Пензенской области в этом году пресечена деятельность порядка 1 000 сайтов с противоправной информацией. Однако преступные сообщества в Сети постоянно обновляют как методы, так и площадки своей рекламы и пропаганды», - констатировал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Во время акции «Сообщи, где торгуют смертью» (она традиционно проводится в марте и октябре) было зарегистрировано 108 преступлений, изъяты десятки килограммов запрещенных веществ.

В профилактических мероприятиях активно участвуют волонтеры. С начала года они обнаружили около 400 ссылок, с помощью которых распространялась информация о наркотиках.