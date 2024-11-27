Пензенцы могут задать вопросы, связанные с перекрытием ул. Ерик

27.11.2024 | 10:49

Жители Пензы могут задать чиновникам вопросы, связанные с закрытием дороги на улице Ерик. Этой теме будет посвящен прямой эфир центра управления регионом.

На обращения ответят министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев и директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

«Они объяснят, почему именно сейчас приступили к работам, почему модернизацию нельзя было провести, когда шла реконструкция Бакунинского моста, и как меняется движение общественного и не только транспорта», - рассказали в ЦУР.

Прямой эфир состоится в пятницу, 29 ноября, начало в 12:00. Трансляция будет организована на двух площадках: во «ВКонтакте» и в Telegram.

Свои вопросы уже сейчас можно оставлять под постами, анонсирующими эфир.

Движение по улице Ерик от Злобина до Транспортной закрыли утром 25 ноября из-за реконструкции дороги и путепроводов вблизи Бакунинского моста. Предполагается, что отрезок будет недоступен до 20 мая 2027 года.