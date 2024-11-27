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Общество

Биткоин притягивает пензенцев на криптобиржи

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Вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют увеличивается посещаемость сайтов, связанных с криптовалютами. Общий интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи в первые недели ноября вырос на 8% по сравнению с началом октября. Об этом свидетельствует дата-аналитика «МегаФона», основанная на обезличенных данных абонентов.

В Пензенской области, впрочем, цифры в тот же период остались почти неизменными. В целом за осень еженедельный трафик на сайты криптобирж в регионе увеличился на 15%, пиковые показатели пришлись на октябрь.

По стране с 1 сентября до середины ноября средненедельный трафик, который пользователи потратили на ресурсах цифровых валют, повысился на 5%. А в первые две недели ноября объем трафика вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом октября. В то же время ряд бирж потеряли часть трафика.

Увеличение трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрем на 8-10%. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27-30% всего интернет-трафика на эти биржи.

Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся подорожанием криптовалют, в первую очередь биткоина. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60% объема торгов, на мировом рынке начал расти, вопреки сложившейся традиции, не в октябре (его в криптосреде называют uptober), а сразу после наступления ноября.

Ключевыми для цены валюты стали выборы президента США. После оглашения результатов биткоин начал стремительно расти в цене - до 45% к концу месяца (с $68 тыс. до $98 тыс.). Увеличение стоимости сопровождалось притоком капитала в американские биржевые фонды, позволяющие торговать криптовалютами в виде акций.

Подорожали и другие основные криптовалюты. Так, Ethereum в ноябре перешагнул отметку в $3000 за монету и поднялся за месяц на 40%, Solana выросла в цене почти на 60%, а токен XRP увеличился в цене в три раза.

В свою очередь, возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян сыграли не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия («майнинг цифровой валюты», «майнинг пул», «оператор майнинговой инфраструктуры»), а также упорядочены определенные действия с криптовалютами.

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