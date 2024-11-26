В Пензе на улице Пушкина соберется пожарная техника

26.11.2024 | 17:01

В Пензе, в здании УМВД России по области на улице Пушкина, 159, проведут пожарно-тактические учения.

Мероприятие запланировано на среду, 27 ноября. Личный состав УМВД отработает действия при эвакуации из здания, а также локализации и тушении пламени.

В учениях будет участвовать пожарная техника.

«Просим граждан сохранять спокойствие», - обратились к горожанам в УМВД.

31 октября в Пензе прошли командно-штабные учения на территории специализированной пожарной части в 2-м Виноградном проезде. Сотрудники ГУ МЧС по региону организовали смотр готовности аэромобильной группировки и развернули мобильный пункт обогрева.