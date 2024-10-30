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Общество

В МЧС предупредили пензенцев о штабных учениях

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В четверг, 31 октября, в Пензе на территории специализированной пожарной части в 2-м Виноградном проезде пройдут командно-штабные учения. К ним привлекут экстренные службы.

Учения начнутся в 6:00. Их цель – проверить готовность сил и средств МЧС к возможным чрезвычайным ситуациям в осенне-зимний период.

«Пройдет смотр готовности аэромобильный группировки ГУ МЧС России по Пензенской области к действиям по предназначению, развернут городок жизнеобеспечения и мобильный пункт обогрева», - сообщили МЧС.

Спасатели предупредили пензенцев, что на улицах может наблюдаться скопление пожарной техники.

«Просим граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике», - добавили в МЧС.

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