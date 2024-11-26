Осужденный колонии-поселения № 12 победил в конкурсе поделок

26.11.2024 | 19:00

Осужденный колонии-поселения № 12, расположенной в селе Сосновка Бессоновского района, одержал победу в конкурсе «Национальная игрушка».

Состязание проводилось среди заключенных, отбывающих наказание на территории Пензенской области. В рамках отборочного этапа участники должны были изготовить из подручных материалов игрушку, отражающую национальный колорит.

«В поделках использовали дерево, ткань, железо и другое», - уточнили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

В итоге лучшей работой жюри признало матрешку осужденного из КП-12. Мужчина расписал 6 фигур в стиле русской народной сказки «Репка».

«Это один из символов России, который несет в себе глубокий смысл объединения мира в его многообразии», - отметили в пресс-службе.