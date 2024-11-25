Снежный Спутник стал особым местом для прогулок

25.11.2024 | 17:15

Город Спутник в первый по-настоящему снежный день года - это особая атмосфера, доступная каждому. Белый покров на молодых елях и рябинах на улицах микрорайона обрадовал многочисленную детвору и зарядил взрослых на обязательную прогулку на набережной.

«Термодом» уже готовится дарить ощущение зимней сказки жителям и гостям Спутника. Все дорожки в парке и тропа здоровья «Ритм» вычищены, новогодняя иллюминация наполовину установлена. На набережной появился новый арт-объект - светящийся символ наступающего года.

После прихода морозов «Термодом» традиционно зальет бесплатные каток и хоккейную коробку, все желающие смогут прийти в парк и покататься на коньках. Снежные горки тоже установлены и ждут подходящей погоды.

Традиционно организуют и зимние мероприятия, поэтому стоит проверять афишу на сайте penza-sputnik.ru.

Прогуляться по городу зимней сказки можно прямо сейчас, пользуясь тем, что погода перестала капризничать.

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