26 ноября обильных осадков в Пензенской области не ожидается

25.11.2024 | 21:15

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 26 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер подует с северо-востока - 6-11 м/с.

В ночь на вторник на улице похолодает до -7 градусов. Местами пройдет снег, в том числе мокрый.

Днем термометры покажут +1...-4. В ночь на среду их столбики опустятся до -10.

В народном календаре 26 ноября Златоуст. На Руси верили: снегопад в этот день предвещает морозы, а порывистый ветер - потепление. Также оттепели ждали, если на Златоуста много каркали вороны.