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Общество

Денис Соболев поздравил пензячек с Днем матери

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В воскресенье, 24 ноября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Днем матери.

«Мама - это самое святое, что есть у каждого человека. Мамам мы обязаны жизнью, счастьем. Они помогают нам познавать мир, учат добру и всегда готовы дать совет и протянуть руку помощи в трудную минуту.

Мамина любовь делает каждого из нас сильнее и уверенней, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы. Мама - это надежный тыл и верный товарищ, это человек, который всегда поддержит и поймет.

Низкий поклон всем матерям за их душевную теплоту и сердечность!» - отметил Денис Соболев.

Особую признательность он выразил в адрес многодетных матерей, а также воспитывающих приемных детей. Он пожелал пензячкам счастья, здоровья, теплого семейного очага, благополучия и удачи в делах.

«Пусть ваши дети радуют вас своими успехами, окружая любовью и заботой!» - подчеркнул Денис Соболев.

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