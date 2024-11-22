22.11.2024 | 17:39

В Пензенской области увеличили выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее решение было принято на сессии Законодательного собрания в пятницу, 22 ноября.

Расчеты произвели исходя из цен, сложившихся на 1 июля 2024 года.

С 1 февраля 2025 года ежемесячные выплаты на содержание сирот, проживающих в осуществляющих образовательную деятельность организациях, составят: в возрасте до 3 лет - 18 455 рублей, от 3 до 7 лет - 17 980 рублей, от 7 до 11 лет - 23 355 рублей, от 11 до 18 лет (обучающиеся по очной форме по основным профессиональным образовательным программам, по программам основного общего, среднего общего образования за счет средств регионального или местных бюджетов, по программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям, зачисленные на полное государственное обеспечение до завершения обучения) - 25 130 рублей.

С 1 февраля по 30 июня 2025 года размер ежемесячного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов и приемных семьях, составит: до 3 лет - 19 255 рублей, от 3 до 7 лет - 18 780 рублей, от 7 до 11 лет - 24 155 рублей, от 11 до 18 лет - 25 930 рублей (возмещение затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг включено).

После 1 июля суммы еще увеличатся: до 3 лет - 19 301 рубль, от 3 до 7 лет - 18 826 рублей, от 7 до 11 лет - 24 201 рубль, от 11 до 18 лет - 25 976 рублей.

Денежная компенсация на самостоятельное приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования с 1 февраля будет увеличена до 117 445 рублей (на 25 015).

«На реализацию мер социальной поддержки по расчету потребуется в 2025 году - 1 млрд 32 млн 430,1 тыс. руб., в 2026 году - 1 млрд 96 млн 20,2 тыс. руб., в 2027 году - 1 млрд 143 млн 517,4 тыс. руб.», - говорится в пояснительной записке к закону.