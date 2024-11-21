Водителей попросили не мешать ремонту дорог в Арбекове

21.11.2024 | 16:13

В Пензе на улице Тернопольской планируется ремонт внутриквартальных дорог. Работы проведут с 25 по 27 ноября.

Обновят покрытие на отрезке от Тернопольской до дома № 68 на проспекте Строителей, а также на проезжей части от улицы Тернопольской до дома № 49 на Ладожской.

«Убедительно просим вас не оставлять автомобили на обозначенных участках дороги во время проведения работ. Это может помешать выполнению необходимых мероприятий», - обратились к автолюбителям в управлении ЖКХ города.

На указанных участках имеется знак, запрещающий остановку, поэтому в любом случае, паркуясь, водители нарушают правила.

Ранее стало известно, что в Пензе с 25 ноября перекроют участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями.