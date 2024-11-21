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Общество

В детских лагерях внедрят единую программу воспитания

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В детских лагерях собираются ввести единую воспитательную программу. Кроме того, учреждения обяжут создать свои сайты, где будет размещаться календарный план мероприятий.

Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении. Документ опубликован на портале нижней палаты парламента.

Программу для лагерей и санаториев составит Минпросвещения. В нее обязательно войдут родительские дни, показ патриотических кинолент о Великой Отечественной войне и подвигах воинов, знакомство детей с произведениями культуры и искусства, конкурсы, отвечающие российским традициям и ценностям, развитие трудовых навыков.

«Принятие законопроекта позволит дать воспитателям и вожатым качественный и одинаковый продукт, с которым они смогут работать в целях дополнительного воспитания», - отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Детские лагеря и санатории успеют все подготовить к этому моменту.

Согласно заявлению главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в России сейчас работают около 2 000 стационарных детских лагерей, примерно 50% из них находятся в частных руках и не контролируются министерством в части образовательных программ и воспитательной составляющей.

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