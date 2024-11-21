298 многодетных жительниц региона вышли на пенсию досрочно

21.11.2024 | 09:30

В 2024 году в Пензенской области 298 многодетных матерей досрочно вышли на пенсию. Такие данные в четверг, 21 ноября, опубликовало региональное отделение Соцфонда РФ.

Как известно, если у женщины трое детей, она имеет право уйти на заслуженный отдых на 3 года раньше положенного, то есть в 57 лет; если четверо - на 4 года раньше. При наличии 5 и более детей пенсия назначается в 50 лет.

«Обязательное условие - наличие у женщины 15 лет страхового стажа и необходимого количества пенсионных коэффициентов, а также воспитание детей до 8-летнего возраста», - уточнили в отделении.

Сейчас в регионе досрочную пенсию в связи с многодетностью получают 3 522 женщины, у 2 768 из них 5 и более детей.

«Уход за детьми учитывается при оценке пенсионных прав. После рождения ребенка автоматически засчитываются в стаж за полтора года 2,7 пенсионного коэффициента при уходе за первым ребенком, 5,4 пенсионного коэффициента - за вторым ребенком, полтора года ухода за третьим или четвертым ребенком - по 8,1 пенсионного коэффициента», - добавили в Соцфонде.