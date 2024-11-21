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Общество

22 ноября в Пензенской области потеплеет до +9 градусов

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 22 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидается небольшой мокрый снег с дождем.

В регионе объявлено штормовое предупреждение: местами прогнозируется очень сильный южный с переходом на юго-западный ветер, скорость которого при порывах будет достигать 25 м/с.

В ночь на пятницу на улице ожидается -3...+2 градуса, в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Днем термометры покажут +4...+9. В ночь на субботу похолодает незначительно: будет +2...+7.

В народном календаре 22 ноября Матрена Зимняя. На Руси верили: если в этот день иней на кустах и деревьях - быть морозу, а туман сулил оттепели.

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