В Пензе объявлено штормовое предупреждение

21.11.2024 | 17:21

Синоптики обновили прогноз погоды в Пензе на пятницу, 22 ноября, объявив штормовое предупреждение.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду (южный с переходом на юго-западный).

Если раньше прогнозировался желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза), то теперь поставлен оранжевый (реальная угроза).

«При усилении ветра не рекомендуется находиться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам», - предупредила население пресс-служба администрации Пензы.

Сильный ветер наблюдается в регионе и 21 ноября. Метеорологи связывают его с сибирским антициклоном, пришедшим в область.